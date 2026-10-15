Vefat
Giriş Tarihi : 15-10-2026 13:00

OKUL MÜDÜRÜ AHMET AVCI KALBİNE YENİLDİ

​​​​​​​Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Merhum Osman Avcı'nın oğlu ,Akyazı Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın damadı,

OKUL MÜDÜRÜ AHMET AVCI KALBİNE YENİLDİ

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Merhum Osman Avcı'nın oğlu ,Akyazı Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın damadı, Metin Avcı'nın kardeşi ,Mehmet Akif Avcı'nın babası, Altındere Fatih İlkokulu müdürü Ahmet Avcı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Merhum Ahmet Avcı’nın cenazesi (15 Ekim Perşembe) bugün Pazarköy Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI 

Taziye : 05056245452

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