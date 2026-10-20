Akyazı Ticaret Borsasında Başkan Hasan Saka oldu

​​​​​​​Önceki gün gerçekleşen seçim sonrasında Akyazı Ticaret Borsası başkanlığına Hasan Saka,

Önceki gün gerçekleşen seçim sonrasında Akyazı Ticaret Borsası başkanlığına Hasan Saka, Yönetim kurulu üyeliklerine de Yener Kılıç, Sebahattin Yılmaz, Hüseyin Öztürk ve Aykut Kılıç seçildiler.

Seçimlerin tamamlanması ve seçilenlerin açıklanmasından sonra bir açıklama yapan başkan Hasan Saka, kendilerine güvenerek oy verenlere teşekkür etti ve yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Seçim sonrasında çekilen fotoya eski başkanları, yeni Ticaret ve Sanayi Odası başkanı seçilen Ali Şener Bayraktar’da katıldı. Bayraktar yeni Borsa yönetimine ayrıca başarı dileklerini sundu.