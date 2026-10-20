İlçe Mili Eğitim Müdürlerinden ziyaret

​​​​​​​Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Sakarya Memur-Sen ve

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Sakarya Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Başkanı Murat Mengen ve yönetim kurulu üyesi Vecdi Akbaba Akyazı’ya gelerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı ziyaret ettiler.

Eğitim gündemi başta olmak üzere İlçelerde yürütülmekte olan çalışmalar üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Müdürler, gerçekleştirdikleri karşılıklı bilgilendirmelerden sona Akyazı’dan ayrılarak her müdür kendi İlçesine gitti.

Görüşmelerden sonra açıklama Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’dan geldi ve Can, yapılan görüşmenin bir hayli verimli geçtiğini söyledi ve arkadaşlarının yaptığı ziyaret içinde Müdürlere teşekkür etti.