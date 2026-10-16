AŞIRI YAĞIŞLAR NEDENİYLE KAPANAN YOL VE KÖPRÜLER

​​​​​​​2 Gündür yağan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınlar nedeniyle 2 gün eğitime ara verilirken ilçemizdeki bazı

2 Gündür yağan aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkınlar nedeniyle 2 gün eğitime ara verilirken ilçemizdeki bazı yol ve köprüler yetkililer tarafından ulaşıma kapatılmıştır.

Konu ile ilgili Belediye fen işleri müdürlüğünün duyurusu şöyle:

“İlçemizde etkili olan kuvvetli yağışların ardından Akyazı–Karapürçek yolu üzerindeki Kepekli Köprüsü ulaşıma kapanmıştır.

ilçemizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Altındere–Akyazı yolu, Yağcılar Köprüsü mevkiinde ( Hasanbey Kavşağı) ulaşıma kapanmıştır.

Şerefiye Mahallesi ile Merkez Yeniköy Mahallesini birbirine bağlayan yol meydana gelen heyelan nedeniyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılmıştır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına alternatif güzergâhları kullanmaları ve ekiplerimizin yönlendirmelerine hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur.”