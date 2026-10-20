ATSO Başkanı Bayraktar İlk mesajını Muhtarlar için yayınladı

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonrasında Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ali ener Bayraktar,

Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimler sonrasında Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seçilen Ali ener Bayraktar, Oda başkanı olarak ilk mesajını sosyal medya hesabı üzerinden Muhtarlar günü nedeniyle yayınladı.

Bayraktar, Muhtarların Köy ve Mahalleler için kamu görev yaptıklarını hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti .

“Bilindiği gibi 19 Ekim Muhtarlar günü olarak ilan edilmiş ve kutlanmaktadır. Yapılmakta olan bu kutlama önemlidir. 24 saat görev başında olan muhtarlarımızın, hizmetlerinin hatırlanması, sorunlarının konuşulması ve çare bulunması nedeniyle bu kutlamalar önemlidir. 19 Ekim 1829’un yıl dönümü, 2015 yılından itibaren de Muhtarlar günü olarak kutlanması gerçekten önemlidir. Bu aynı zamanda Muhtarlarımıza verilmekte olan önemden kaynaklanmaktadır. Muhtarlarımız bulundukları köy veya mahallelerde Devletimizin kurumsal olarak ilk temsilcisidir. Muhtarlarımız insanlarımızın sevinç ve hüzünde daima yanlarındadır. En kaliteli hizmetin en hızlı bir şekilde halkımıza ulaştırılmasında mihenk taşlarıdır. Hem Devleti hem Milletimizi temsilen görevlerini yürüten değerli Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günlerini kutluyor, sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.”