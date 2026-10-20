BBP'sinden ANAHTAR Partisine geçti Rozetini Genel Başkan taktı

​​​​​​​Büyük Birlik Partisinden Akyazı Belediye Meclisine seçilen ve o günden beri görev yapan Engin Özgür Anahtar

Büyük Birlik Partisinden Akyazı Belediye Meclisine seçilen ve o günden beri görev yapan Engin Özgür Anahtar Partisine geçti ve rozeti de geçtiğimiz hafta sonunu Sakarya’da geçiren ve yapılan bir toplantıya katılan Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından o toplantıda takıldı.

Anahtar Partisi İl başkanı Serdip Dokumacı, bu transfer için Akyazı İlçe başkanı ve yönetimine teşekkür ederken, İlçe başkanı Hasan Tukat’ta partilerine geçen belediye meclis üyesi Engin Özgür’ü tebrik etti.

Engin Özgür’ün partisinden istifa ederek Anahtar Partiye geçmesiyle Büyük Partisinin Akyazı Belediyesindeki meclis üyesi sayısı 5’ten 4’e düşerken, hiç üyesi bulunmayan Anahtar Partisi de belediye meclisinde bir üyeye sahip oldu.