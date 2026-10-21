Kalp Krizi geçiren Eski Muhtar Ali Kurt Dualarla Toprağa Verildi

Tedavi için gittiği hastanede geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Akyazı Taşyatak Mahallesi eski Muhtarı 72 yaşındaki Ali Kurt dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Akyazı Hastane Mahallesi halkından merhum Necati Kurt'un oğlu, Belediyemiz personeli İbrahim Kurt'un babası, eski Taşyatak muhtarı Ali Kurt geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün Yeşildirek Camii'nde öğlen sonrası kılınan cenaze namazının ardından Karaçalılık aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Merhum Ali Kurt’a Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI