Muhtarlar Günü Akyazı’da törenle kutlandı

Ülke genelinde kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Akyazı ilçesinde tören düzenlendi.
19 Ekim Muhtarlar Günü Akyazı Tören alanında gerçekleştirilen programla kutlandı. Atatürk Büstü’ne Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.
Saygı duruşu ve İstiklal marşı okunmasının ardından Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş anıta çelenk koydu.
Çelenk sunum programının ardından Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş günün önemine binaen bir konuşma yaptı.
Programın ardından Akyazı ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Belediye başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Muhtarlar ve ilçe protokolü Kenan Sofuoğlu Parkına giderek burada sohbet etme imkanı buldular.