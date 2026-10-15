OKUL MÜDÜRÜ AHMET AVCI GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

Akyazı Pazarköy Mahallesi halkından, Merhum Osman Avcı'nın oğlu ,Akyazı Belediyesi önceki dönem Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ın damadı, Metin Avcı'nın kardeşi ,Mehmet Akif Avcı'nın babası, Altındere Fatih İlkokulu müdürü Ahmet Avcı geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Genç yaşta hayata veda eden Ahmet Avcı’nın cenazesi (15 Ekim Perşembe) bugün Pazarköy Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verildi.
Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.BİZİM AKYAZI
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