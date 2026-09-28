İlçe Milli Eğitim Müdürü Boş durmuyor

​​​​​​​2026-2/27 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can asla boş durmuyor, Okulları ve İlçedeki önemli gördüğü Kurumları tek tek ziyaret edip,

2026-2/27 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can asla boş durmuyor, Okulları ve İlçedeki önemli gördüğü Kurumları tek tek ziyaret edip, eksikleri yerinde görüyor ve gerekli notlarını alıp Müdürlüğüne geri dönüyor.

Bu arada Eğitim-Bir-Sen Sakarya başkanı Fatma Topçu ile Yönetimini, Akyazı Eğitim-Bir-Sen İlçe başkanı Kerem Cimşit ve yönetiminin de Müdürlüğe gelerek yaptıkları ziyaretleri de kabul ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ın geçen haftaki son durağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü oldu.

Sendikacılar Müdür Can’a yeni yıl için başarı dileklerini sundular.

HEM Müdürü Ali Salih Akyüz ve diğer yöneticileri de ziyaret ederek yeni Eğitim ve Öğretim yılında yapmak istediklerini birbirlerine aktarma imkanı buldular.