İade-i Ziyarette bulundular

​​​​​​​Okulların açılması ve 2026-2027 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle sürmekte olan “İlköğretim Haftası”

Okulların açılması ve 2026-2027 yılı Eğitim ve Öğretim yılının başlaması nedeniyle sürmekte olan “İlköğretim Haftası” münasebetiyle okul Müdür, Öğretmenler ve öğrencileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı makamında ziyaret eden Ahmet Hasnun Tunçsoy İlkokulunun bu seferki misafirleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Can oldu.

Müdür Can, yaptığı ziyarette okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri ile bir araya geldi. Yeni yılın hayırlı olmasını diledi. Can, bu ziyareti iade-i ziyaret olduğunun da altını çizdi.