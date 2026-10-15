HANYATAK MAHALLESİNDE YANGIN EV TAMAMEN YANDI KÜL OLDU

​​​​​​​Akyazı Hanyatak Acelle yayla yolunda Cemil B.’ye ait bodrum katlı evde çıkan yangın İtfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

Akyazı Hanyatak Acelle yayla yolunda Cemil B.’ye ait bodrum katlı evde çıkan yangın İtfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.

kyazı Hanyatak Acelle yayla yolunda Cemil B.’ye ait bodrum katlı evde yangın çıktı.Çıkan yangında ev kısa zamanda alevler arasında kaldı.

Yangını gören ev sakinleri ve komşuları kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezinde haber verdiler,bölgeye İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı yangın söndürme ekipleri çıkan yangına müdahale ederek söndürdüler.

Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken ,Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı.