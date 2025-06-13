ŞEHİT YÜZBAŞI HALİL İBRAHİM SERT  ANADOLU LİSESİNDE DUYGULANDIRAN VEDA

​​​​​​​Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 2024-2025 Öğretim Yılının sona ermesi ile son sınıf öğrencilerini düzenlediği mezuniyet programı ile geleceğe uğurladı.

Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi 2024-2025 Öğretim Yılının sona ermesi ile son sınıf öğrencilerini düzenlediği mezuniyet programı ile geleceğe uğurladı.

Veda programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra Okul Müdürü Mehmet Karacan, Okulun tecrübeli Öğretmeni Özer Erdem duygulandıran konuşmaları ile öğrencileri ile birlikte geçirdikleri 4 yılın bir özetini çıkardılar, yaşanılan acı tatlı günleri yad ederek bundan sonraki hayatlarında ve bir süre sonra girecekleri üniversite sınavında başarı dileklerini ileterek programa katılan veliler ve gecenin oluşmasında katkı sağlayan öğretmenlere, okul aile birliğine, Akyazı Kültür ve Sanat derneği başkan ve üyelerine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından Öğrencilerden bir gurup müzik eşliğinde harmandalı zeybek oyununu sergilediler.

Daha sonra da mezun olan son sınıf öğrencileri davet edilerek sınıf öğretmenleri Özer Erdem, Nida Elif Elmas Dalgacı ve Temel Sarı tarafından diplomaları verildi.

Daha sonra da mezunlardan dereceye giren Okul Birincisi 12 –C sınıfı öğrencisi Nazlıcan Karcı, 12-A sınıfından Nisa Arslan ve Okul Üçüncüsü 12-A Sınıfından Burak Karcı öğretmenlerinin elinden hediyelerini aldılar.

Daha sonra da Okul Birincisi Nazlıcan Karslı arkadaşları, velileri ve öğretmenlerine hitaben bir veda konuşması yapmasının ardından Okul Birincisi Nazlıcan Karcı, Bayrağı 11. sınıf öğrencisine teslim etti.

Son olarak ta ondan geri sayılarak mezuniyetlerin simgesi olan kepler havaya fırlatıldı. Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinin mezuniyet gecesi Kısa adı AKSADER Olan Akyazı Kültür ve Sanat Derneğinin konser programı, öğrencilerin coşkulu oyunları ile sona erdi.