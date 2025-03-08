​​​​​​​SAKARYA’DA YAPILAN OKULLAR ARASI ATLETİZM ŞAMPİYONASINDA AHMAET ÇONDUL ORTAOKULU SAKARYA 3.SÜ

​​​​​​​Okullar Arası Atletizm , Sakarya İl Müsabakalarında, Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu Atletizm Takımı büyük bir başarıya imza atarak genel değerlendirmede Sakarya 3.lüğünü elde etti.

Okullar Arası Atletizm , Sakarya İl Müsabakalarında, Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu Atletizm Takımı büyük bir başarıya imza atarak genel değerlendirmede Sakarya 3.lüğünü elde etti.

Yapılan müsabakalar sonunda okul öğrencilerinin adları yarıştığı dallar ve elde ettiği dereceler şu şekilde

Okullar Arası Atletizm ,Sakarya İl Müsabakalarında, Şehit Ahmet Çondul Ortaokulu Atletizm Takımı öğrencilerinden,

KÜÇÜKLER KATEGORİSİNDE,

1-Ömer Asaf Gül-Yüksek Atlama Sakarya 3.sü

2-Yusuf Çelebi-Fırlatma Topu Atma Sakarya 3.sü

3-Berat Pırıltı-Uzun Atlama Sakarya 3.sü

4-Zülal Dönmez-Yüksek Atlama Sakarya 3.sü

5-Kızlar Bayrak Koşusu-Sakarya 3.sü

Genel puanlama sonucunda, Okulumuz Kız Atletiz Takımı, Sakarya 2.si olmuştur.

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

1-Esila Yaren Kızıldağ-Gülle Atma Sakarya 2.si ve Cirit Atma Sakarya 4.sü .Sporcumuz Gülle Atma branşında baraj derecesini geçerek, Türkiye Seçmelerine katılmaya hak kazanmıştır.

2-Hamza Mert Kızıldağ-2000 m Yürüyüş Sakarya 2.si ve Cirit Atma Sakarya 3.sü

3-Neslihan ALTUNGEYİK-2000m Yürüyüş Sakarya 2.si

4-Ahmet Emir Kızıldağ-2000m Yürüyüş Sakarya 2.si ve Cirit Atma Sakarya 3.sü

5-Sevde Güzel-110m Engelli Koşu Sakarya 2.si

6-Berat Çataldere 2000m Koşu Sakarya 4.sü

7-Halil Eymen Özer-Gülle Atma Sakarya 2.si

8-Erkekler Bayrak Koşusu- Sakarya 3.sü

9-Kızlar Bayrak Koşusu-Sakarya 3.sü olmuştur

Genel puanlama sonucunda, Okulumuz Kız ve Erkek Atletizm Takımlarımız Sakarya 3.sü olmuştur.