Akyazı’da uyuşturucu operasyonu

​​​​​​​Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Adapazarı ve Akyazı İlçelerinde iki ayrı operasyon düzenlediler. Bu operasyonlarda üç kişi yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Adapazarı ve Akyazı İlçelerinde iki ayrı operasyon düzenlediler. Bu operasyonlarda üç kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda Polis uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek çok sayıda madde ele geçirdi. Ayrıca, yine bu aramalarda 200 adet içi boş makaron, 120 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 115 Gram tütün, 15.20 gram sentetik cannabinodit hammaddesi, 13 adet sentetik ecza maddesi buldu. Yapılan işlemlerden sonra yakalananlar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.