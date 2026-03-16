AKYAZI İLÇE MÜFTÜSÜ DEMİR'DEN KADİR GECESİ MESAJI

Akyazı Müftüsü Kamil Özcan Demir Bin Aydan Daha hayırlı KADİR Gecezi dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Mesaj aynen şöyle:
Değerli Kardeşlerim,
16 Mart Pazartesi’yi 17 Mart Salı’ya bağlayan gece Kadir Gecesi’dir. 20 Mart Cuma günü ise Ramazan Bayramı’dır.
Ramazan Ayı’nın 27.gecesi İslam Alemi’nde "Kadir Gecesi" olarak bilinmekte ve kutlanmaktadır.
Kadir Gecesi, gecelerin en hayırlısı ve bereketlisidir. Bu gecenin değerli bir gece olduğu Kur’an-ı Kerim’de hususi bir sûre ile belirtilmiştir. Bu sûrede şöyle denilmektedir
“Şüphesiz, biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadir Suresi 1-5)
Birçok manevi güzellikleri içinde barındıran hayatımıza sayısız güzellikler katan evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş mevsimi olan Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir gecesine daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz.
Kadir gecesini diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özellik, bütün insanlık için hidayet rehberi olan Yüce Kitabımız Kur'anı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olmasıdır.
Rabbim Ramazan ayını, idrak edeceğimiz Kadir gecesini ve nihayetinde kavuşmayı umut ettiğimiz Ramazan Bayramını bizlere hayırlı kılsın. Kadir gecesinin ve bu mübarek günlerin hürmetine hatalarımızı, yanlışlarımızı ve günahlarımızı affeylesin. Bayram sabahına iyilikle, sevdiklerimizle beraber ulaşmayı, güzel bir bayram geçirmeyi bizlere nasip eylesin.
Bu itibarla; Bu gece Rabbimizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kâinat ile ilişkimizi tevhit, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere muhasebeye tabi tutalım.
Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesinde bütün hata ve günahlarımıza tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dileyelim.
Bu vesileyle Akyazı’mızın ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecenin ülkemize, milletimize ve bütün İslam ülkelerine bereket ve hayır getirmesini Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederim.
Kamil Özcan DEMİR Akyazı Müftüsü