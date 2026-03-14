Adapazarı Uzunçarşı’da kuyumculuk yapan Odabaş Kuyumculuk herhalde baktığı kedi olacak onu vitrinin önüne altınların içine yatırdı ve güneşlenmesini sağladı.

Bu resmi görenler ne isim takarlar bilemem ama onu orada gördükten sonra ben o kediye “Şanslı Kedi” ismini taktım.

Şanslı Kedi de vitrinde öyle bir yattı ki sormayın gitsin. Hafif te güneşi görünce adeta yattığı yerde sanki bayıldı kaldı.

Bu durum gören insanları benim gibi mutlaka sevindirmiştir. Birçok insan o kediye ve vitrine benim gibi durup durup bakma gereği duydular. Öyle inanıyorum ki, o bakanlar kedinin yatışından ve mutluluğundan bir hayli etkilenmişlerdir.