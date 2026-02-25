Modanın kalbi Adana’da attı.

Yaşamını İstanbul’da devam ettiriyor ama hiçbir zaman Akyazı’yı unutmadı ve her fırsat buldukça ailesinin ve yakınlarının yaşamakta olduğu Akyazı’ya geldi. Onlarla, eşi ve dostları ile hasret giderdi.

Fatih Ömercikoğlu Akyazılı bir delikanlı ve mesleğinde çok mu çok başarılı.

Yaşamını İstanbul’da devam ettiriyor ama hiçbir zaman Akyazı’yı unutmadı ve her fırsat buldukça ailesinin ve yakınlarının yaşamakta olduğu Akyazı’ya geldi. Onlarla, eşi ve dostları ile hasret giderdi.

Son olarak gittiği Adana’da başarısına bir başarı daha ekledi ve defilenin koreografisi hemşehrimiz Fatih Ömercikoğlu’na ait olan defilenin sunuculuğunu da ünlü Ece Pirim yaptı.

Birçok tanınmış ismin podyumda yürüdüğü bu özel defileden sonra bir açıklama yapan hemşehrimiz Ömercikoğlu şunları söyledi Moda, enerji ve ilham dolu unutulmaz anlara tanıklık ettiğimiz bu güzel organizasyonda emeği geçen bu güzel atmosferi ortaya çıkmasına neden olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.