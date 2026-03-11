KABAKULAK İLK VE ORTAOKULU KADROSU BİRLİKTE İFTAR AÇTI

​​​​​​​Akyazı İlçesinin başarılı okullarından Kabakulak Orta ve İlkokulu kadrosu her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Okul Müdürü Ekrem Keser, Müdür Yardımcıları Kübra Seyrek ve Ercan Aslan başta olmak üzere okulun tüm öğretmen kadrosu eşleri ve çocukları ile birlikte iftara tam kadro katıldılar.

Yemekler okul mutfağında bayan öğretmenler tarafından hazırlanırken ızgaralar ise Müdür yardımcısı Ercan Aslan tarafından pişirildi.

Samimiyetin ve İşbirliğinin üst düzeyde olduğu iftar yemeğinde her kesin bir görevi vardı ve yemek servislerinde hiçbir aksaklığa meydan verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.