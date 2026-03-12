DURU YILMAZ'DAN AVRUPA İKİNCİLİĞİ

​​​​​​​Akyazı’nın Kepekli Mahallesi sakini olan (Huvaj) Emir Yılmaz’ın Karate de 63 Kg. da (tatamide) mücadele eden kızı Duru Yılmaz Antalya’da yapılan Nazım Canca Uluslararası turnuvada yaptığı

Akyazı’nın Kepekli Mahallesi sakini olan (Huvaj) Emir Yılmaz’ın Karate de 63 Kg. da (tatamide) mücadele eden kızı Duru Yılmaz Antalya’da yapılan Nazım Canca Uluslararası turnuvada yaptığı mücadelede dünya ikincisi olma başarısı gösterdi ve Kepekli Mahallesine de gümüş madalya alarak dönmesi büyük mutluluk yaşattı.

Önümüzdeki günlerde Avrupa da yapılacak olan şampiyona için şu anda Kocaeli’nde kampta olan Duru Yılmaz finalde Finli rakibi Sofia Pekki ile karşılaştı ve tunnuvayı ikinci olarak tamamladı.