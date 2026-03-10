Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde Çalışmalar sürüyor

​​​​​​​Akyazı’nın en büyük ve cemaat bakamından da en kalabalık camisi olan ve adını duyurmayı başaran Gazi Süleyman Paşa camisinde görülen eksikler Camii Dernek başkanı ve yönetimi tarafından gideriliyor ve yapılan çalışmalar sonrası

Akyazı’nın en büyük ve cemaat bakamından da en kalabalık camisi olan ve adını duyurmayı başaran Gazi Süleyman Paşa camisinde görülen eksikler Camii Dernek başkanı ve yönetimi tarafından gideriliyor ve yapılan çalışmalar sonrası giderilen eksiklerde camiyi daha da güzelleştiriyor.

Meşhur Camide son olarak giriş ve çıkış olarak kullanılmakta olan kapıların ön tarafına çelikten sundurma yapılma çalışması başlatıldı. Çalışmalar tamamlandığında önemli bir eksiklikte giderilmiş olacak.

Cami cemaati de bir taraftan sürmekte olan çalışmaları dikkatli bir biçimde takip ederken, bir taraftan da içi ve dışı daha da güzelleşen camilerini bu hale getiren Dernek başkanı ve yönetimine teşekkür etmeyi ihmal etmiyorlar.