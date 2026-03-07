ÖZEL ÇOCUK HALİL CAN BİRİKTİRDİĞİ PARALARINI FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİNE GÖNDERDİ

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesinin çalışkan başkanı Mustafa Birincioğlu ailenin daveti üzerine gittiği evde karşılaştığı manzara karşısında duygulu anlar yaşadı, Karşısında özel bir çocuk ve masasının üzerinde içi para dolu kumbaralar.

Özel Çocuk Halil Can Gülşen Mustafa Amca ben bu kumbaralarda biriktirdiğim harçlıkları sizin aracılığınızla Filistin’deki kardeşlerime göndermek istiyorum. Sizi onun için evimize davet ettim. Deyince meseleyi anlayan Başkan Mustafa Birincioğlu daha da duygulandı.

İçinde kendisine verilen harçlıkları biriktirmiş olduğu para dolu kumbaraları Kızılay şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’na teslim eden kendisi küçük yüreği sevgi dolu Özel Çocuk Halil Can Gülşen’den teslim alan Başkan Birincioğlu bu anlamlı yardımın için sana ve seni yetiştiren ailene teşekkür ediyorum. Harçlıkların bu günlerde büyük sıkıntı içinde bulunan Filistinli kardeşlerine Kızılay aracılığımızla iletilecektir. Dedi.

Ramazan paylaşmaktır, İyiliği yaymaktır, diyen Başkan Mustafa Birincioğlu Halil Can’ın isteğini yerine getirmek üzere evden ayrılırken bu anlamlı yardımın herkese örnek olsun. Teşekkürler Halil Can dedi.