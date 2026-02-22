Akyazı Spor
ASAKYAZI U-18 ŞAMPİYONLUK KUPASINI ASKF BAŞKANIN ELİNDEN ALDI

Şampiyonluk kupası  Akyazı’da oynanan As Akyazıspor Arifiye Kalaycıspor maçından önce düzenlenen törenle Sakarya ASKF Başkanı Yaşar Zımba’nın elinden aldı.

As Akyazıspor’un alt yapısını oluşturan U-18 takımı 2025-2026 Futbol sezonunu şampiyon olarak tamamladı.

Kupa törenine ASKF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Silahçı, As Akyazı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri tam kadro katıldı.

Kupa töreninde sporculara hitap eden ASKF Başkanı Yaşar Zımba izleri canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Maçlarda hakemlerle uğraşmayın, centilmenliği elden bırakmayın. Sizleri yetiştiren Antrenörleriniz, yöneticileriniz ve ailelerinize de çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Dedi ve ardından sporcuların madalyalarını takarak kupayı takım kaptanına teslim etti. Topluca çektirilen anı fotoğraflarının ardından kupa töreni sona erdi.

 

