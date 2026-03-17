AKYAZI DARUL KURRA CAMİİNDE KADİR GECESİ COŞKUSU

İslam aleminin en kutsal gecesi olan ve bin Aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi tüm Dünya Müslüman’larınca kutlanırken Akyazı camilerinde de düzenlenen programlarla coşku ile kutlandı.

İslam aleminin en kutsal gecesi olan ve bin Aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi tüm Dünya Müslüman’larınca kutlanırken Akyazı camilerinde de düzenlenen programlarla coşku ile kutlandı.

Bu coşkulu kutlamaların biri de Darul Kurra camiinde yaşandı. Darul Kurra Camiindeki din görevlileri günler öncesi yaptığı çağrılar ve hazırlıklarla cemaati kadir gecesi düzenledikleri iftara davet etmişlerdi. Cami içinde ve dışarıda hazırlanan sofralarda ilk önce iftarlar açıldı. Yapılan duanın ardından Dernek Başkanı Celal Harput oğlu ve kardeşi iftara katılan cemaate teşekkür konuşması yaptı.

Daha sonra hep birlikte akşam namazları kılındı.

Akşam namazının ardından genç hafızlar güzel sesleri ile okudukları ilahilerle cami cemaatine güzel dakikalar yaşattılar Daha sonra da kürsüye gelen Nurullah Dindar Hoca Kadir Suresini okuyarak Beş ayetten oluşan bu sureyi ayrıntılı bir şekilde anlatırken Kur'an'ın bu gecede indirildiğini ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu söyledi.

Nurullah Hoca bu kutsal gecenin faziletlerinden faydalanmak için gecede yapılacak ibadetlerin bir listesini de vererek cemaate ödev verdi. Bu gecede yapılacak ibadetlerin mükafatının diğer günlerdekinin binlerce kat daha fazla olacağının altını çizen Nurullah Hoca bu gece hayatınızda yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsat bu fırsatı en güzel bir şekilde değerlendiren diyerek Cemaatin Kadir gecesini kutladı ve yatığı dua ile kürsüden indi.

Yatsı namazı ve Teravih namazı Nurullah Dindar, Muhammet Ali Nalbant, Bilal Harputoğlu ve Mahmut Furkan Işık tarafından ortaklaşa kıldırıldı. Namaz sonrası da aynı hocalar tarafından 14 secdeler icra ettirildi.

Darul Kurra Camiindeki Kadir gecesi programı yapılan hatimlerin duası ile tamamlandı.

Gecenin sonunda cemaat ve bu önemli geceyi yaşatan din görevlilerinin kandillerini kutladılar. Kadir gecesi çektirilen toplu anı fotoğrafı ilr sona erdi.