Akyazılı Oda başkanları İftara katıldılar

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan Bakkallar ve Bayiler Odası başkanı Hüseyin Kaliç, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Şaban Özdemir ve Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay, Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün önümüzdeki günlerde yapılacak olan SESOB başkanlığına aday olması beklenen Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası başkanı Muzaffer Kabacan tarafından verilen iftar yemeğine katıldılar.

Bu iftarda Odalarla ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Akyazı Oda başkanları aynı şekilde yine Başkanlığa talip olması beklenen Ali Bektaş ve Yusuf İlkhun tarafından verilen iftarlara da katılmışlardı.