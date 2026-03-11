Asaş Voleybol’da Yıldız Kızlar da Yarı Finalde

​​​​​​​Başarılarıyla dikkat çeken Asaş Voleybol Kulübü, altyapı kategorilerinde elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Küçük kızlar kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşayan Asaş

Başarılarıyla dikkat çeken Asaş Voleybol Kulübü, altyapı kategorilerinde elde ettiği sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Küçük kızlar kategorisinde şampiyonluk sevinci yaşayan Asaş Voleybol, Yıldız Kızlar kategorisinde de yarı finale yükselerek önemli bir başarıya daha imza attı.

Yarı final mücadelesinde Asaş Voleybol’un rakibi Serdivan Belediyesi A Takımı olacak. Kritik karşılaşma öncesinde takımın antrenörü Ayhan Muşmuloğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının gösterdiği mücadeleden gurur duyduğunu ifade etti.

Antrenör Muşmuloğlu açıklamasında, “Sezon boyunca büyük bir emek verdik. Sporcularım sahada hem disiplinli hem de mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Küçük kızlar kategorisindeki şampiyonluğun ardından yıldız kızlar kategorisinde de yarı finale kalmak bizim için çok değerli. Şimdi hedefimiz finale yükselmek” dedi.

Yarı final karşılaşmasının oldukça çekişmeli geçeceğini belirten Muşmuloğlu, tüm voleybolseverleri ve taraftarları takımlarına destek olmaya davet etti.

Asaş Voleybol Kulübü yönetimi ve sporcular da yarı final mücadelesinde tribün desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, tüm taraftarları Serdivan Belediyesi A Takımı ile oynanacak kritik karşılaşmaya davet etti.