Akyazı’da iftarlar ardı ardına geliyor

​​​​​​​Ramazan ayı münasebetiyle bu yıl Akyazı’da çeşitli yerlerde iftarlar veriliyor.

Ramazan ayı münasebetiyle bu yıl Akyazı’da çeşitli yerlerde iftarlar veriliyor.

Bu iftarlardan biri Küçücek Mahallesinde faaliyetini sürdürmekte olan Öğrenci yurdunda verildi. Yurtta kalmakta olan çocuklarla birlikte İlçenin ileri gelenleri de verilen bu iftara katıldılar.

İftar nedeniyle bir açıklama yapan Harun Köymen, katılım gösterenlere teşekkür etti ve ramazanlarını kutları.

Bir diğer toplu iftarda Akyazı’nın Hasanbey Mahallesinden geldi. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve cami avlusunda verilen iftar yemeğine katılım hayli yüksekti.

Mahalle Muhtar ve azaları verdikleri iftara katılım gösteren mahalle sakinleri ve misafirlerine teşekkür etti.

Bir diğer iftar da İlçe Spor Müdürlüğünde verildi. Bu iftara da hem Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanları ile Gençlik Merkezi çalışanları katıldı.

Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun da diğerleri gibi katılım gösteren personeline teşekkür eti.

Bir iftar yemeği de Akyazı Avcılar tarafından verildi. Akyazılı Avcılar hem iftar verdi hem de yeni binalarını hizmete açtılar.

Akyazı Avcılar ve Atıcılar derneği tarafından verilen iftarda yapılan konuşmalarda “ Bizler atalarımızın miraslarına sahip çıkıyoruz” dediler.

Bir iftarda Akyazı Cumhuriyet Mahallesinde verildi. Mahallede yaşamlarını sürdürmekte olan Ekrem ve Sezgin İlhan kardeşler Mahalle sakinlerine bir iftar yemeği verdi.

Mahalle sakinlerinin katıldığı iftarda konuşan İlhan kardeşler iftarımıza katılanların tümünü teşekkür ederiz açıklaması yaptılar.