MHP İlçe yönetimi değerlendirme toplantısı yaptı

Soyhan Sofuoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Toplantıda geride kalan ay içinde yönetim olarak yaptıkları çalışmalar bir kez daha gözden geçirildi ve gidilerek ziyaret edilen mahallelerden elde edilen veriler değerlendirildi.

MHP’nin yönetim kurulu toplantısına katılan belediye meclis üyeleri de kendi çalışmalarını yönetim kurulundaki arkadaşlarına anlattılar ve yapılacak olan meclis toplantısına ait gündemle ilgili başkan ve yönetim kurulundaki arkadaşları ile görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıdan sonra açıklama İlçe başkanı Soyhan Sofuoğlu’ndan geldi. Sofuoğlu, toplantının mutat ve değerlendirme toplantısını olduğunu söyledi, toplantıya katılıp bilgi veren arkadaşlarına teşekkür etti.