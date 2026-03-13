ÖSEL PROJESİNE İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl Sanayiciler,Belediye, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Ortaokul öğrencilerinden 10 ar kişilik guruplarla yapılan sanayi gezilerine bu yıl ilgi gözle

Geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan kısa adı ÖSEL olan Öğrenci sanayici el ele projesine ilgi artarak devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Sanayiciler,Belediye, Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği ile Ortaokul öğrencilerinden 10 ar kişilik guruplarla yapılan sanayi gezilerine bu yıl ilgi gözle görülür şekilde arttı. Bazı okullar 20 şer kişilik 3 gurup halinde projeye katıldı.

Bu yıl projede TOBB Hüsamettin Bayraktar Orta okulu ve Paris Orta okulları 3 er gurupla katılırken Atatürk, İnönü, Cumhuriyet ve Akyazı İmamhatip Orta okulları birer gurupla yer aldı.

Öğrenciler Koçkar Mobilya, A1 Kimya, Aytaş, Altındere süt ürünleri, Sunparadise Aliminyum, Optimak STU, Zorlu Pastanesi, Asya Metal, İşmont ve Kadifeteks firmalarına ziyaretler gerçekleştirildi.

Bu sanayi kuruluşlarında üretim esnasında ziyaret gerçekleşirken öğrenciler bazı çalışmalara bizzat katılarak üretim gerçekleştirdiler.