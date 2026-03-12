İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE MEHMET AKİF TÖRENLE ANILDI

​​​​​​​İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 105. Yıldönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da yapılan törenlerle anıldı.

İlçe Protokolünün katıldığı tören Büyük şehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunda gerçekleşti.

Akyazı Kız İmamhatip Lisesince hazırlanan anma töreni Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve Önemini belirten konuşma Okul Müdürü Muammer Hikmet tarafından yapıldı. Programda sırası ile Asımın nesli anlatılırken şu konulara yer verildi. “ Mehmet Akif ve İstiklal Marşının yazılış süreci, İstiklal Marşının 10 kıtasının okunuşu, Ey Yolcu şiiri, Müslümanlık nerede, atiyi karanlık görerek azmi bırakmak, azimden sonra tevekkül, oğlum bu temenni neye benzer bana bırak, birlik, uyan, korkma, zulmü alkışlayamam müzik dinletisi, hüsran, kari, resmim için ve öğretmen”

Orta okul bölümü öğrencilerinin korosu ile program tamamlandı.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Nehrin Çocukları İstiklale ses veriyor” yarışmasında birinci olan Orta Okullarda Cumhuriyet Orta okulu, Liselerde Akyazı Anadolu Lisesine ve “Korkma Gençliğin ruhu burada” temalı İstiklal Marşı’nı güzel Okuma yarışmasında 1. Olan Akyazı Kız İmam hatip Lisesi beşinci sınıf öğrencisi Zümra Bostan ve Müzük öğretmeni Emre Çelik’e ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından verildi.

Program çıkışında günün konusu ile ilgili resim sergisi gezildi

Program günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.