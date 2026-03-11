Akyazı Güncel
Giriş Tarihi : 11-03-2026

T3 VAKFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KURSLARI 11 MART 2026

Deneyap Türkiye, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen; gençlerin ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını amaçlayan uygulama odaklı bir eğitim programıdır.

Program kapsamında öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek öğrenir. Deneyap atölyelerinde eğitimler uygulamalı ve kademeli bir sistemle verilir. Müfredat; tasarım, yazılım ve mühendisliğin birçok alanını kapsayarak gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Eğitim kapsamında;

* Tasarım ve Üretim Teknolojileri (3B Tasarım, Prototipleme)

* Elektronik ve Programlama (Devreler, Mikrodenetleyiciler)

* Robotik ve Kodlama (Sensörler, Otonom Sistemler)

* Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (IoT)

* Yazılım Teknolojileri (Python, C/C++)

* Yapay Zekâ

* Siber Güvenlik

* Mobil Uygulama

* Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi

* Enerji Teknolojileri

* Havacılık ve Uzay Teknolojileri

* Girişimcilik, Proje ve Takım Yönetimi

gibi birçok alanda eğitimler verilmektedir.

Eğitimler hafta sonu yarım gün şeklinde gerçekleştirilecektir:

Cumartesi

09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)

13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)

Pazar

09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)

13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)

Başvurular 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılabilecektir.

Eğitimler Sakarya Gençlik Merkezi’nde (Cadde 54 karşısı) gerçekleştirilecektir.

�� Son başvuru tarihi: 30 Mart 2026

Detaylı bilgi: deneyap.org

