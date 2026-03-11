T3 VAKFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KURSLARI 11 MART 2026

​​​​​​​Deneyap Türkiye, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen; gençlerin ileri teknoloji alanlarında yetkinlik

Deneyap Türkiye, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen; gençlerin ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını amaçlayan uygulama odaklı bir eğitim programıdır.

Program kapsamında öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek öğrenir. Deneyap atölyelerinde eğitimler uygulamalı ve kademeli bir sistemle verilir. Müfredat; tasarım, yazılım ve mühendisliğin birçok alanını kapsayarak gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Eğitim kapsamında;

* Tasarım ve Üretim Teknolojileri (3B Tasarım, Prototipleme)

* Elektronik ve Programlama (Devreler, Mikrodenetleyiciler)

* Robotik ve Kodlama (Sensörler, Otonom Sistemler)

* Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (IoT)

* Yazılım Teknolojileri (Python, C/C++)

* Yapay Zekâ

* Siber Güvenlik

* Mobil Uygulama

* Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi

* Enerji Teknolojileri

* Havacılık ve Uzay Teknolojileri

* Girişimcilik, Proje ve Takım Yönetimi

gibi birçok alanda eğitimler verilmektedir.

Eğitimler hafta sonu yarım gün şeklinde gerçekleştirilecektir:

Cumartesi

09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)

13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)

Pazar

09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)

13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)

Başvurular 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılabilecektir.

Eğitimler Sakarya Gençlik Merkezi’nde (Cadde 54 karşısı) gerçekleştirilecektir.

�� Son başvuru tarihi: 30 Mart 2026

Detaylı bilgi: deneyap.org