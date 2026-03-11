T3 VAKFINDAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TEKNOLOJİ EĞİTİMİ KURSLARI 11 MART 2026

Deneyap Türkiye, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülen; gençlerin ileri teknoloji alanlarında yetkinlik kazanmasını amaçlayan uygulama odaklı bir eğitim programıdır.
Program kapsamında öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek öğrenir. Deneyap atölyelerinde eğitimler uygulamalı ve kademeli bir sistemle verilir. Müfredat; tasarım, yazılım ve mühendisliğin birçok alanını kapsayarak gençlerin teknoloji üretme becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Eğitim kapsamında;
* Tasarım ve Üretim Teknolojileri (3B Tasarım, Prototipleme)
* Elektronik ve Programlama (Devreler, Mikrodenetleyiciler)
* Robotik ve Kodlama (Sensörler, Otonom Sistemler)
* Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti (IoT)
* Yazılım Teknolojileri (Python, C/C++)
* Yapay Zekâ
* Siber Güvenlik
* Mobil Uygulama
* Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi
* Enerji Teknolojileri
* Havacılık ve Uzay Teknolojileri
* Girişimcilik, Proje ve Takım Yönetimi
gibi birçok alanda eğitimler verilmektedir.
Eğitimler hafta sonu yarım gün şeklinde gerçekleştirilecektir:
Cumartesi
09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)
13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)
Pazar
09.00 – 13.00 (Sabah Seansı)
13.30 – 17.30 (Öğle Seansı)
Başvurular 4. ve 5. sınıf, 8. ve 9. sınıf ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılabilecektir.
Eğitimler Sakarya Gençlik Merkezi’nde (Cadde 54 karşısı) gerçekleştirilecektir.
�� Son başvuru tarihi: 30 Mart 2026
Detaylı bilgi: deneyap.org