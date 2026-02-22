ASAKYAZISPOR DOLU DİZGİN 5-2

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör Kümenin Gurubunun Lideri As Akyazıspor Dolu Dizgin yoluna kayışız devam ediyor. As Akyazıspor bugün evinde konuk ettiği Arifiye Kalaycıspor’u Biri penaltıdan

Sakarya Süper Amatör Kümenin Gurubunun Lideri As Akyazıspor Dolu Dizgin yoluna kayışız devam ediyor. As Akyazıspor bugün evinde konuk ettiği Arifiye Kalaycıspor’u Biri penaltıdan attığı beş golle Farklı yenerek liderliğini devam ettirdi. İlk yarısı başabaş bir mücadele şeklinde geçen müsabaka Karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan As Akyazı biri penaltıdan olmak üzere 4 gol daha bulunca maç 5-2 sona erdi. Asakyazıspor bu sonuçla liderliğini devam ettirdi.

ASAKYAZSPOR: -5 ARİFİYE KALACISPOR:-2

STAT: Akyazı Suni

HAKEMLER: Ömer Faruk Kılıç, Berkay Aykın, Emirhan Yıldırım

ASAKYAZSPOR: Ramazan ** Ferdi*** Ömer Faruk*** Gökhan** (Yusuf Efe***) Fatih*** Yusuf *** Kerem*** Ömer Faruk K.*** Enes*** Polat**(İzzet**) Efe Ali***

ANTRENÖR: Hakan Dursun

ARİFİYE KALAYCISPOR; Uğur** İlker** Yasin** Ulaş**(Kadir**) Görkem**(Serhat**) Oğuz** Mehmet**(Mertcan**)Serdar** Berat**(Melih**) Necati** (Mehmet**)

ANTRENÖR: Mustafa Çabuk

GOLLER: Dk.15 Ömer Faruk, Dk.50 Yusuf Efe S.– Dk.58 Ulaş, Dk75 Fatih, Dk.87 (Pen)Yusuf Efe (ASAKYAZISPOR) Dk.25 Görkem,Dk70 İlker (ARİFİYE KALAYCISPOR)