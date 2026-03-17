Ramazan etkinlikleri kapsamında yer alan ve Recep Tayyip Erdoğan Spor kompleksinde gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de ramazan etkinliklerini tanıma fırsatı buldular.

Akyazı belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğine yoğun ilgi vardı.

Ekinlik gecesinde çocuklar animasyon gösterileri, çeşitli oyunlar ve sahne etkinlerini izleme şansı buldular. Özellikle çocukları neşeleri ve oyun oynama istekleri geceyi renklendirdi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’da “Çocuklarımız için ne yapsak azdır dedi ve yapılan etkinliğe katılan çocuklara ve onların velilerine teşekkür etti.