ÜÇ YILDA ÜÇ ŞAMPİYONLUK

​​​​​​​Akyazı’nın önemli okullarından biri olan Paris Ortaokulu yıldızlar kız futbol takımı bu yılda Sakarya şampiyonu oldular. Böylece 3 yıl üst üste bu tadı tadan ve sevinen taraf olmanın da mutluluğunu yaşadılar.

Sakarya şampiyonu olarak katıldıkları ve Kırklareli’nde oynan grup maçlarında da başarılı performanslarını ortaya koyan Paris Ortaokulu öğrencileri elde ettikleri iki galibiyetle gruptan bir üst tura çıktılar.

Hedeflerinin yapılacak olan yarı final ve ardındaki final olduğunun altını çizen sporcular ve onları yetiştiren hocaları, finalden sonra okulumuza şampiyon olarak dönmek istiyoruz açıklaması yaptılar.