Sakarya’da Eğitim Gündemi Masada

​​​​​​​İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında il yöneticileri ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla iki ayrı süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

T54 Sezai Matur

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş başkanlığında il yöneticileri ve ilçe millî eğitim müdürlerinin katılımıyla iki ayrı süreç değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantılarda güvenli okul iklimi, ortak yazılı sınav uygulamaları ve yıl sonuna ilişkin iş ve işlemler detaylı şekilde ele alındı.

SAKARYA (T54) – Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nde eğitim öğretim süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kapsamlı değerlendirme toplantıları düzenlendi. İl genelindeki eğitim gündeminin ve öncelikli başlıkların masaya yatırıldığı toplantılarda önemli kararlar alındı.

GÜVENLİ OKUL İKLİMİ ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİ OLDU

Toplantıların en önemli başlıklarından birini okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının oluşturulması oluşturdu. Eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerinin eksiksiz uygulanması, okul ve çevresindeki olası risklerin değerlendirilmesi, giriş-çıkışların kontrollü yürütülmesi ve ilgili kurumlarla iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Öğrencilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri sağlıklı bir ortamın sürdürülebilmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin titizlikle uygulanması gerektiği vurgulandı.

ORTAK SINAVLARDA UYGULAMA BİRLİĞİ

Bakanlık tarafından belirlenen takvim ve uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek ortak yazılı sınav süreçleri de toplantıda gündeme alındı. Sınavların belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmesi ve öğrencilerin akademik gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

YIL SONU İŞ VE İŞLEMLERİNDE KOORDİNASYON VURGUSU

Eğitim öğretim faaliyetlerinin takvime uygun şekilde tamamlanması, öğrenci devam-devamsızlık ve başarı durumlarının takibi, e-Okul sistemine yapılacak veri girişlerinin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca resmî yazışma ve raporlama süreçlerinin tamamlanması ile idari ve akademik çalışmaların mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek hedefler doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, yürütülecek çalışmaların planlanması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.