Atatürk İlkokulunun düzenlediği Futsal Turnuvası büyük ilgi gördü

​​​​​​​Atatürk İlkokulu yönetimi ile Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Futsal Turnuvası, Okul

Atatürk İlkokulu yönetimi ile Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Futsal Turnuvası, Okul öğrencilerinden ve velilerden büyük ilgi gördü.

Çocukların doyasıya eğlendiği, sporun ve dostluğun ön plana çıktığı turnuvada birbirinden keyifli anlar yaşandı. Velilerin de katılım gösterdiği etkinlikte çocuklar hem spor yapmanın hem de birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşadı.

Turnuvanın kazananı çocuklarımız ve onların mutluluğu oldu.

Okul idaresi yaptığı açıklamada ‘’Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Atatürk İlkokulu okul idaremize, Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, öğretmenlerimize, velilerimize ve Atatürk İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetimimize teşekkür ederiz. Her şey çocuklarımız için ’’ ifadelerini kullandılar.