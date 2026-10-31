Ölüm O’nu İşinin Başında Yakaladı

​​​​​​​Su Tesisat ustası 60 yaşındaki Musa Işık bir yakının evinin bahçesinde tamirat yaparken fenalaşıp yere yığıldı.Durumu fark eden ev sakinleri

Su Tesisat ustası 60 yaşındaki Musa Işık bir yakının evinin bahçesinde tamirat yaparken fenalaşıp yere yığıldı.Durumu fark eden ev sakinleri yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezinede haber verdiler, bölgeye Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri kalp kırizi geçiren Mustafa Musa Işık’a ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar .

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Musa Işık hayatını kaybetti, Işık’ın cenazesi morga kaldırılırken ,Polis olayla ilgili inceleme başlattı.