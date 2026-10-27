TÜRKİYE CUMHURURİYETİ’NİN 103. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR

​​​​​​​Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. Yıldönümü Tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. Yıldönümü Tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu gibi Akyazı’da da düzenlenecek törenlerle kutlanacak.

Akyazı’daki tören programı da Kaymakamlık tarafından açıklandı. Buna göre İlk tören 28 Ekim (Yarın) günü Atatürk Anıtı önünde saat 13.00 te yapılacak. Buradaki törende Kaymakam, Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanlığı çelenkleri konularak saygı duruşunda bulunulacak ve ardından İstiklal Marşı okunacak.

29 Ekim Perşembe günü saat 10.00 Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Makamında tebrikleri kabul edecek. Saat 10.30 da Spor Kompleksi bahçesinde yapılacak kutlama saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayacak. Daha sonra Kaymakam Mustafa İkbal Eşki beraberinde Halkın ve öğrencilerin bayramlarını kutlayacak.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma muhtemelen Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından yapılacak.

Daha sonra öğrenciler şiirlerini okuyacak ve tören öğrencilerin gösterileri ile devam edecek.

Akyazı’daki kutlama töreni geçit resmi ile sona erecek.

Bayram dolayısı ile resmi kurumlar ve iş yerleri bayraklarla donatılacak.