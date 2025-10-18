Oda başkanlarından Başsavcıyı ziyaret

​​​​​​​Akyazı Manifaturacılar Odası başkanı İsmet Öztürk, Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş ve Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir birlikte Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Aşık’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretin “hoş geldin” ziyareti olduğunu söyleyen Oda başkanları, bu ziyarette Salın Başsavcımıza çalışmalarımızdan bilgiler verdik ve birlikte Akyazı’nın asayiş durumunu konuştuk dediler.

Oda başkanlarından İsmet Sezgin ve Şaban Özdemir, kan bağışı almaya Akyazı’ya gelen Kızılay ekibine de hem kan verdiler hem de Akyazılıları kan bağışı yapmaya davet ettiler.

Oda başkanlarının kan bağışında ve çağrıda bulunması Kızılay ekibini memnun etti.