Dokurcun Ekmeği ve Keşkeği tanıtıldı

Akyazı’da delikli ekmek ve keşkek denildiğinde akla Dokurcun ve havalisi gelir.

Sakarya Üniversitesi öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen tanıtım gününde aslen Dokurcun Mahallesinden olan Akyazı Meslek Yüksek Okulunda Müdürlük, Sakarya Üniversitesinde Öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Prof. Dr. Ahmet Tutar ve Dokurcun Çengeller Muhtarı Emin Çengel ile Çaylar Yeniköy Mahalle Muhtarı önderliğinde Ersin Yaşar’ın önderliğinde açtığı stantta Dokurcun Mahallesinin delikli ekmeği ve Keşkek’i başta olmak üzere yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Üniversitede eğitim görmekte olan öğrenciler arasında bulunan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş öğrencilerde kendilerine ikram edilenleri afiyetle yediler ve çok beğendiklerini belirterek, bu lezzeti ülkelerimize döndüğümüzde anlatacağız ve Türkiye’ye gelmeleri halinde bu lezzeti tatmalarını salık vereceğiz açıklaması yaptılar.

Böylece Dokurcunun kendine has yöresel yemekleri ile delikli ekmeği ve keşkeğindeki lezzette dünyaya tanıtılmış olacak.