Ünal Gündüz’ün kahve keyfi

Akyazı belediye başkan yardımcısı iken Sakarya Büyükşehir belediyesine tayinini isteyerek giden Ünal Gündüz, eşi ile birlikte Akyazı’da kahve dünyasında kahvesini yudumlarken objektifimize takıldı.

”Bugünü eşime ayırdım” diyen eski Akyazı belediyesi başkan yardımcısı ve bugünün Büyükşehir belediye personeli Ünal Gündüz, gördüğünüz gibi bugün eşimle birlikte Akyazı’ya geldik ve birlikte bir yorgunluk kahvesi içelim dedik. Buyurun size de bir kahve ikramında bulunalım. Zira insanlarımız” bir kahvenin 40 yıl hatırı var derler” bizde uyalım dedi.