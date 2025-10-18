Akyazı Büyük Birlik Partisi’nden Kızılay’a Kan bağışı

​​​​​​​Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatı bugün kendilerinden kan bağışı almak üzere Akyazı’ya özel olarak gelen Kızılay bağış toplayan ekibe kan bağışında bulundular.

BBP ve Alperen Ocakları Kızılay’a yılda iki kez kan bağışı yapma kararı aldı. İlki bugün gerçekleştirilen ve bundan sonra 6 ayda bir bağış yapacak olan Büyük Birlik Partisi Başkan ve Yönetimi ile Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları (Alperenler Ocakları)nın başkan ve yönetim kurulu üyeleri bağış organizasyonuna tam kadro katıldı. Ayrıca İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sabri Damar ile çok sayıda Akyazılı da bağışa kan vererek destek sağladı. BBP Adapazarı İlçe başkanı Murat Ak Osman, BBP’nin son yapılan Mahalli seçimlerde belediye başkan adayı olan Osman Karaoğlan da kampanya süresince bağışın yapıldığı yerde hazır bulundular.

Düzenlenen kan bağış kampanyasını bitene kadar Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç ile Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu da yakından takip ettiler.

BBP Akyazı İlçe başkanı Eray Yıldız, Alperen Ocağı başkanı Kadir Yılmaz, Kadın Kolları başkanı Zeynep Yılmaz ortak bir açıklama yaparak şunları söylediler “ Büyük Birlik Partisi Akyazı teşkilatları olarak kan bağışında bulunmakla kutsal bir görev yaptığımıza inanıyoruz. Kurullarımızın almış olduğu kararlar gereği biz bu kampanyayı yılda iki kez yapacak ve geleneksel hale getireceğiz” dediler ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ettiler.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu ile Kızılay Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç da yaptıkları ortak açıklamada “Bugün burada mutlu bir gün geçiriyoruz. BBP Akyazı teşkilatlarının aldıkları kan bağışı kararını bugün uyguluyor olmaları Kızılay teşkilatı olarak bizi sevindirmiştir. Kendilerine bizde teşekkür ediyoruz” dediler.