Mevkidaşlarına Boşnak böreği yedirdi

Aynı zamanda Boşnak olan Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç, evinin bahçesinde mevkidaşlarına yine evinde yaptırdığı Boşnak böreği ikramında bulundu.

Yapılan davete Belediye başkanı Bilal Soykan, Muhtarlar Derneği başkanı Ahmet Savaş, Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı Ahmet Durmuş ve İnsan Hakları Derneği başkanı Süleyman Gül’de bu davete misafir olarak katıldılar.

Davete katılan Oda başkanları Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz, Manifaturacılar Odası başkan İsmet Öztürk, Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, Esnaf Odası başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası başkanı Mustafa Demiralay’da yaptıkları ortak açıklamada ev sahipliği yapan ve kendilerini dav et ederek ikramlarda bulunan Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç’e teşekkür ettiler.