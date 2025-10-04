SAKARYA SÜPER AMATÖR LİG BAŞLADI İLK AKYAZI DERBSİ ASAKYAZISPORUN 1-0

Sakarya 2025-2026 futbol sezonu Süper Amatör Küme müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı. Akyazı suni çim sahada As Akyazıspor Kuzuluksporla karşılaştı. Akyazı’nın iki

Sakarya 2025-2026 futbol sezonu Süper Amatör Küme müsabakaları bugün oynanan maçlarla başladı. Akyazı suni çim sahada As Akyazıspor Kuzuluksporla karşılaştı. Akyazı’nın iki takımı arasında oynanan müsabakayı As Akyazıspor 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.

Her iki takım da müsabaka öncesi Türk Bayrağı ve Filistin bayrağı açarak İsrail zulmüne tepkisini gösterdi.

Zevksiz ve oldukça da sert geçen müsabaka genellikle orta sahada oynandı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı As Akyazıspor rakibine oranla daha etkili oynamaya ve Kuzuluk kalesinde tehlike yaratmaya başladı. Oyunun sakatlıklar nedeniyle sık sık durduğu maçta 56. Dakikada Kuzuluk kalesi önündeki karambolde topu önünde bulan Ensar takımını öne geçiren golü attı. 1-0

Maçın son anlarında Kuzuluksporun bir şutu As Akyazıspor direklerinden döndü. Maçın bundan sonraki bölümlerinde başka gol olmadı. Maç As Akyazısporun 1-0 üstünlüğü ile sona erdi

ASAKYAZISPOR: 1

KUZULUKSPOR :0

SAHA: Akyazı Suni

HAKEMLER: Alperen İnanır ** Berkay Aykın**Selim Kaan Akarsu**

ASAKYAZISPOR: Ramazan** Feridumn**(Zeki**) Ömer Faruk** Yusuf Efe** Fatih** (Bertuğ**) Yusuf Efe D.** Kerem** Polat** Anıl** Emirhan** (Azat**) Ensar**

ANTRENÖR: Hakan Dursun

KUZULUKSPOR: Emirhan** Ömer Faruk** Mert**( Mustafa**)Ertuğrul** Sinan** Civan** (Ensar**) Mustafa** Yunus** Cengizhan** Ahmet** Ebubekir** (Kerem**)

ANTRENÖR: Faruk Salim