ALAAĞAÇSPOR AĞIR YARALI 2-4

​​​​​​​Sakarya Süper Amatör  kümenin köklü takımlarından Alaağaçspor  sezonun ilk maçında ezeli rakibi Pazarköy Eğitimspor’u farklı yenerek  göz doldururken daha sonraki hafta deplasmanda rakibine 2-0, bu gün de evinde ağırladığı sıfır puanlı Harmanlık karşısında  4-2 gibi farklı bir mağlubiyet aldı.

Maça hızlı başlayan Alaağaçspor Karşılaşmanın henüz 1. Dakikasında defans arkasına  atılan topu kaparak kaleci ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Kaleci Görkem’i avladı. 1-0

Bu golden sonra oyunun hakimiyetini rakibine kaptıran Alaağaçspor  kalesinde  4 gol daha gördü. Alaağaç kalecisi Abdüssamet bir de penaltı kurtardı.

Alaağaç’ın golleri 1. Dakikada Görkem, 90. Dakikada penaltıdan Ensar’dan geldi,  Harmanlıkspor’un golleri 21 ve 42 dakikada Ali Kaan , 65. Dakikada Oğuzhan ve 75. Dakikada   Ahmet’ten            geldi.  Maç 4-2 Harmanlıksporun galibiyeti ile tamamlandı.

Maçın 74. Dakikasında  Alaağaçsporlu yedek kulübesinden Mehmet Kırmızı kart görerek haftaya cezalı duruma düştü.

ALAAĞAÇSPOR-2

HARMANLIKSPOR- 4

SAHA: Akyazı Suni çim

Hakemler: Ömer Faruk Kılıç- Emirhan Konyalı- Behlül Bilgin

ALAAĞAÇSPOR:  Abdüssamet ** Nurullah ** (Emirhan**) Alper** Baran**(Batuhan A.**) Samet** Nurmuhammet** Abdüssamet** (Yavuz Selim**) Efe ** Ensar** Mehmet** ( Batuhan **) Ömer**

ANTRENÖR: Abdülkadir Ölker

HARMANLIKSPOR: Görkem ** Abdullah*** Ahmet *** Ali Kaan** Yasin*** Kayra*** Emre **( Ümeyr**) Cevat **(Can**) Oğuzhan** (Emre**) Muhammet*** ( Arda Ş.**)

ANTRENÖR:Mehmet Ali Çalışkan

 

 

 

 

 

