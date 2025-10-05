2.AKYAZI DERBSİNDE ALAAĞAÇSOR- 7 PAZARKÖY EĞİTİMSPOR-0

Maçın ilk yarsında her iki takım ortada bir oyun çıkardı. 12. Dakikada Pazarköy Eğitimspor kalesi önünde meydana gelen karambolde Eğitimspor’lu Ahmet’te çarpan top Alaağaçspor’u 1-0 öne geçirdi.

Bu gün Akyazı suni çim sahada oynanan 2. Akyazı Derbisinde Alaağaçspor Pazarköy Eğitimspor goi yağdırdı 7-0

Maçın ilk yarısı 1-0 Alaağaçspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçın 2. Yarısında başka bir Alaağaçspor vardı. Pazarköy Eğitimspor’u adeta sahadan sildi. Alaağaçspor 51. Dakikada Mehmet, Dk.58 de Mehmet, Dk. 67 de Ömer, Dk.74. te Nur Muhammet Dk.78 de Mehmet ve 80. Dakikada Ensar’la kazandığı golle maçı 7-0 a getirdi.

Maçın bundan sonraki dakikalarında Alaağaçspor kendi sahasında paslaşmalarla maçı tamamladı.

ALAAĞAÇSPOR: -7

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: -0

ALAAĞAÇSPOR: Abdulsamet ** Nurullah** Alper** Efe**Samet** (Emirhan H.** Nur Muhammet*** Abdülsamat** (Fatih**) Mehmet **** Ömer*** (Yasir**) Sefa ** (Muhammet**) Emirhan **(Ensar***)

ANTRENÖR: Abdülkadir Ölker

PAZARKÖY EĞİTİMSPOR: Hasan** Kadir** Ahmet** (Bünyamin**) Halimcan** Ensar** Recep** Talha** Atilla** Habib ** Eray** (Nurkan**) Hüseyin**

ANTRENÖR: Kerem Durmuş

GOLLER: Dk. 12 Ahmet Kendi kalesine, Dk. 51-58-78 Mehmet,Dak. 67 Ömer, Dk.74. Nur Muhammet 80. Dakikada Ensar Alaağaçspor