AKYAZI’DA AHİLİK KÜLTÜR HAFTASI TÖRENLE KUTLANDI

​​​​​​​Yurdumuzda her yıl Ekim ayı içinde kutlanmakta olan Ahilik Kültür Haftası Akyazı’da da törenle kutlandı. Mesleki Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Yurdumuzda her yıl Ekim ayı içinde kutlanmakta olan Ahilik Kültür Haftası Akyazı’da da törenle kutlandı. Mesleki Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Daha sonra Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Erkan Ölmez, Mezun Öğrencilerden Hamza Okul, Esnaf Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Kaymakam Mustafa İkbal Eşki günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından okulun 9. Sınıf öğrencileri Öğrencilerinden Arda Çabuk yönetiminde Ahilik yemini ettiler.

Daha sonra ise okul öğrencilerinin çalıştıkları iş yerlerinden çekilmiş görüntüleri ve duygularını içeren bir video izlendi.

Program Tekstil alanı öğrencisi Hamza Okul tekstil alanı öğrencisi Ali Eren Karabulut’a önlük giydirmesi, Ahde vefa film gösterisi, Akyazı’da faaliyet gösteren 8 esnaf odası başkanına Okul Müdürü Erkan Ölmez tarafından birer teşekkür plaketi verilmesi ile devam etti.

Sıra yılın enlerine geldiğinde Yılın çırağı seçilen Motor alanı öğrencisi Ferdi Yılmaz ve Yılın Kalfası Motor alanı öğrencisi Mikail Demirci’ye İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve Belediye Başkan Vekili Ali Özer tarafından hediyeleri verildi.

Mesleğinde gösterdiği üstün gayret, dürüstlük ve çalışkanlığı ile 2025 yılında Akyazı’nın ahisi seçilen Yılların esnafı seçilen Sezgin Sevencan’a Kaftan’ı Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tarafından giydirildi ve bir plaket verildi.

Program Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Öğretmeni İbrahim Hatiboğlu’nun Ahilik duasını yaptırması ve davetlilere ahilik plavı ikramı ile sona erdi.

YILIN AHİSİ SEÇİLEN YILLARIN BERBERİ YALÇIN SEVENCEN MİLLİ AHİLİK KIYAFETİ İLE