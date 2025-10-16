Akyazı Kaymakamı Eşki’den May Mantar Fabrikasına ziyaret

15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü münasebetiyle Akyazı’da üretim yapmakta olan ve sahibi kadın olan May Mantar Fabrikasına Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki bir ziyaret yaptı.

Beraberinde Akyazı Ziraat Odası ve Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu başkanı Ali Şener Bayraktar ve İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan olduğu halde May Mantar Fabrikasına giden Kaymakam Eşki, fabrikanın sahibi olan kadın çiftçi Sevim Ay’ın hem dünya kadın çiftçiler gününü kutladı, hem başarı dilekleri ile birlikte bol kazançlar temennisinde bulundu.

Fabrikanın kadın sahibi Sevim Ay’dan çalışmaları ve üretimi hakkında bilgilerde alan Kaymakam Mustafa İkbal Eşki, fabrikada çalışmakta olan kadın işçilerle de tek tek konuştu, hal hatırlarını sordu ve yapmakta oldukları işlerle ilgili bilgiler aldı.

May Mantar sahibi kadın çiftçi Sevim Ay’da yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve ziyaret yapanlara teşekkür etti.