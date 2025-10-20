Curoğlu’nun güven tazelemesi Akyazı’da memnuniyet yarattı 20

CHP’nin İl kongresi Pazar günü yapıldı. İki adayın mücadele ettiği kongrede seçimi Akyazılı Oğuzcan Curoğlu’nun kazanması ve tekrar İl Başkanı seçilerek güven tazelemesi Akyazı’da memnuniyet yarattı.

Pazar günü yapılan ve divan başkanlığı Örgütlerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı Hikmet Erbilgin tarafından yapılan kongrede seçim blok listeyle yapıldı. Oğuz Can Curoğlu 320 oyla bir kez daha İl başkanı seçildi ve güven tazelemiş oldu. Rakibi Cengiz Çiçek ise 141 oyda kaldı.

Kongreye katılan delegeler seçimde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin yanı sıra kurultay delegelerini de seçtiler.

Kongre de CHP Akyazı İlçe başkanı Mustafa Sağır Kurultay delegeliğine seçilirken, CHP nin eski İlçe başkanı Mustafa İyiyazıcı da İl yönetimine asil üye olarak girmeyi başardı.