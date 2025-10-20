Çatı katında mangal yapmak isteyince

​​​​​​​Akyazı’nın Ömercikler Mahallesinde meydana gelen olayda göçmenlerin yaşadığı bir evin çatı katında dumanların çıktığını gören komşular heyecanla önce itfaiyeyi, sonra da Polisi arayarak gördüklerini aktardılar.

Yapılan ihbar özerine dumanların çıktığı eve önüne giden itfaiye dumanların o binada yaşayan göçmenlerin mangal yapmak için yaktıkları ateşten çıktığını gördüler ve yaptıkları müdahale ile de mangal ateşini söndürdüler.

Mangal ateşinin söndürülmesinden sonra İtfaiye ve Polis tutanak tuttuktan sonra evin önünden ayrıldılar.